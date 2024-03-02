«Δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη για την τραγωδία των Τεμπών, η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη. Ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών είναι να ενισχύει όσο γίνεται περισσότερο και ταχύτερα την ασφάλεια των μεταφορών. Και ταυτόχρονα, να αναδείξει ποια ήταν τα σφάλματα τα οποία έγιναν ώστε να ενισχύσουμε και από αυτή την άποψη την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Για να αποκτήσουμε τον σιδηρόδρομο τον οποίο είχαμε σε ακόμα καλύτερες συνθήκες χρειάζονται περίπου 450 εκ. ευρώ για το σιδηροδρομικό δίκτυο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον γερασμένο στόλο των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ότι «εξαιτίας της κρίσης, δεν υπήρχε ανανέωση του στόλου των λεωφορείων για πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα, 450 λεωφορεία και τρόλει στην Αθήνα είναι 22 ετών, όταν ο μέσος όρος είναι 13. Το 39% του στόλου στην Αθήνα δεν έχει πρόσβαση για ΑμεΑ», ενώ διευκρίνισε ότι «μέχρι τα τέλη Απριλίου θα κυκλοφορούν 110 ηλεκτρικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, έχουν γίνει 150 προσλήψεις στον ΟΑΣΘ και έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Εσωτερικών άλλες 40 προσλήψεις». Τόνισε,επίσης, ότι «τον Νοέμβριο του 2024 θα λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης».

Για τις αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι 140 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία θα κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο ή τον Μάϊο στην πρωτεύουσα.

«Ταυτόχρονα έχει υπογραφεί 100 λεωφορεία φυσικού αερίου που θα αρχίσουν να παραλαμβάνονται το 2024 και θα ολοκληρωθεί το 2025», ενώ - όπως είπε -«μέσα στην εβδομάδα θα υπογραφεί μία ακόμη σύμβαση για άλλα 200 λεωφορεία φυσικού αερίου, τα οποία θα παραληφθούν το 2025. Μέχρι το τέλος του 2025, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα έχουν 550 καινούρια λεωφορεία, όλα με πρόσβαση για ΑμεΑ». πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.