Συνελήφθη δυνάμει σχετικού εντάλματος προχθές (7/3) το μεσημέρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 48χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, πορνογραφία ανηλίκων και προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους.

Επιπλέον, σε βάρος του 48χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς έπειτα από έρευνες σε σπίτι, καθώς και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, αυτοσχέδιο τσιγάρο με ινδική κάνναβη βάρους 0,9 γραμμ., πιστόλι, περίστροφο και πλήθος φυσιγγίων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

