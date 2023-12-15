Αυξάνονται κατά 6% στα διόδια από 1ης Ιανουαρίου 2024 και ο Χρήστος ΣταΙκούρας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξήγησε στον ΣΚΑΪ ποιος ευθύνεται για τις αυξήσεις και πως διαμορφώνονται οι τιμές κάθε χρόνο.

«Σύμφωνα με τις συμβάσεις, οι παραχωρησιούχοι έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν μονοί τους τα διόδια κάθε χρόνο, ανάλογα με τον πληθωρισμό του προηγούμενου Σεπτεμβρίου.

Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο του 2022 ήταν 12% και οι παραχωρησιούχοι στις αρχές του 2023 ζήτησαν αύξηση των διοδίων κατά 12%. Αν δεν γινόταν αύξηση, θα ζητούσαν αποζημιώσεις από το κράτος. Οπότε πάλι θα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος» είπε ο Χρ. Σταικούρας.

Ωστόσο, τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά τις τιμές.

«Από το 2024 και μετά πετύχαμε η αύξηση να είναι η μισή, 6%, χωρίς να υπάρχει και καμμία αποζημίωση» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

