ΕΟΦ: Κυκλοφορεί σκεύασμα για πίεση και αρρυθμίες χωρίς άδεια φαρμάκου

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοινώνει ότι μέσω του διαδικτύου προωθείται το προϊόν Cardiοtensive.

Το Cardiotensive, διαφημίζεται με θεραπευτικές ενδείξεις (ομαλοποίηση της αρτηριακής πίεσης, αντιμετώπιση της θρόμβωσης των φλεβών, αντιμετώπιση της αρρυθμίας), χωρίς να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου. Ως εκ τούτου, δεν έχει αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά του.

Επισημαίνεται ότι στις ιστοσελίδες μέσω των οποίων προωθείται το ανωτέρω προϊόν προβάλλεται παραπλανητικά με «θεαματικά» αποτελέσματα, ενώ ο καταναλωτής καλείται να αποστείλει συμπληρωμένη φόρμα επικοινωνίας, χωρίς να γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του.

Eφιστάται η προσοχή των καταναλωτών ώστε σε περίπτωση που έρθει στη κατοχή τους το παραπάνω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως διαδικτυακά καταστήματα, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή, καθώς δεν διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.