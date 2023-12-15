Συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στις Σέρρες ένας άνδρας 27 ετών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ληστείας, παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας και της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

Πιο αναλυτικά, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην πόλη των Σερρών, ο συλληφθείς προσέγγισε τον 17χρονο ο οποίος φορούσε μπλούζα αθλητικής ομάδας και με την απειλή μαχαιριού τον εξανάγκασε να βγάλει την μπλούζα, την οποία στη συνέχεια αφαίρεσε.

Επιπλέον, συνελήφθη άλλος ένας άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε να εξέρχεται από την οικία του παραπάνω ημεδαπού και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία πυροτεχνημάτων των 100 βολών.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην παραπάνω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 418 τεμάχια πυροτεχνημάτων διαφόρων ειδών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

