Την πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης (Flyover), επιθεώρησαν, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος, συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"H Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή την τετραετία, υλοποιεί τρεις (3) πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο πεδίο των υποδομών και των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη.

Πρώτον: Το Flyover, έργο το οποίο θα εξυπηρετεί 10.000 οχήματα/ώρα από 5.000 σήμερα, προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Ήδη το 20% του έργου έχει εκτελεστεί. Πολλά μέτωπα έχουν ανοίξει. Και η ολοκλήρωσή του εκτιμάται, όπως έχουμε δεσμευτεί, για τον Μάιο του 2027.

Δεύτερον: Ανανεώνεται και αναβαθμίζεται ο στόλος των λεωφορείων προσφέροντας καλύτερες, πιο ποιοτικές και πιο φθηνές υπηρεσίες στους πολίτες. Ήδη το 50% του στόλου του ΟΑΣΘ είναι νέα, κυρίως ηλεκτρικά λεωφορεία. Έτσι οι επικυρώσεις εισιτηρίων, εξαιτίας και της προσπάθειας μείωσης της εισιτηριοδιαφυγής, ανήλθαν στις 700.000 τον Ιανουάριο του 2025, αυξημένες κατά 40% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024.

Τρίτον: Λειτουργεί το Μετρό και επεκτείνεται, μέχρι το τέλος του έτους, προς Καλαμαριά. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της αξιοποίησής του είναι εντυπωσιακά.

Σε 75 ημέρες λειτουργίας, το 99,5% των δρομολογίων υλοποιούνται χωρίς προβλήματα, «κόπηκαν» 2,4 εκατ. εισιτήρια, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 5 εκατ. επικυρώσεις, έγιναν περισσότερες από 7 εκατ. μετακινήσεις, εκδόθηκαν 81.000 προσωποποιημένες κάρτες, και μειώθηκε η κίνηση στη Θεσσαλονίκη κατά 10%.

Συμπερασματικά, η Θεσσαλονίκη αναβαθμίζεται, ισχυροποιείται και ενισχύει την αυτοπεποίθησή της", κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Σταϊκούρας

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

