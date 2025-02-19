Λογαριασμός
Σταϊκούρας: Οι 3 πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο πεδίο των υποδομών και των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης (Flyover)

Χρήστος Σταϊκούρας

Την πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης (Flyover), επιθεώρησαν, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος, συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"H Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή την τετραετία, υλοποιεί τρεις (3) πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο πεδίο των υποδομών και των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη.

Πρώτον: Το Flyover, έργο το οποίο θα εξυπηρετεί 10.000 οχήματα/ώρα από 5.000 σήμερα, προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Ήδη το 20% του έργου έχει εκτελεστεί. Πολλά μέτωπα έχουν ανοίξει. Και η ολοκλήρωσή του εκτιμάται, όπως έχουμε δεσμευτεί, για τον Μάιο του 2027.

Δεύτερον: Ανανεώνεται και αναβαθμίζεται ο στόλος των λεωφορείων προσφέροντας καλύτερες, πιο ποιοτικές και πιο φθηνές υπηρεσίες στους πολίτες. Ήδη το 50% του στόλου του ΟΑΣΘ είναι νέα, κυρίως ηλεκτρικά λεωφορεία. Έτσι οι επικυρώσεις εισιτηρίων, εξαιτίας και της προσπάθειας μείωσης της εισιτηριοδιαφυγής, ανήλθαν στις 700.000 τον Ιανουάριο του 2025, αυξημένες κατά 40% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024.

Τρίτον: Λειτουργεί το Μετρό και επεκτείνεται, μέχρι το τέλος του έτους, προς Καλαμαριά. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της αξιοποίησής του είναι εντυπωσιακά.

Σε 75 ημέρες λειτουργίας, το 99,5% των δρομολογίων υλοποιούνται χωρίς προβλήματα, «κόπηκαν» 2,4 εκατ. εισιτήρια, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 5 εκατ. επικυρώσεις, έγιναν περισσότερες από 7 εκατ. μετακινήσεις, εκδόθηκαν 81.000 προσωποποιημένες κάρτες, και μειώθηκε η κίνηση στη Θεσσαλονίκη κατά 10%.

Συμπερασματικά, η Θεσσαλονίκη αναβαθμίζεται, ισχυροποιείται και ενισχύει την αυτοπεποίθησή της", κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Σταϊκούρας

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

