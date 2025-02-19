Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 56χρονος επιχειρηματίας, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου Παύλου Γιαννακουλόπουλου στο Ρουπάκι του Δήμου Πηνειού. Πριν από λίγα λεπτά η Ανακρίτρια Αμαλιάδας διέταξε την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου, με την σύμφωνη γνώμη του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Σύμφωνα με το patrisnews,η απολογία του 56χρονου, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία διήρκησε περίπου τρεις ώρες και κατά τη διάρκεια αυτής φέρεται να υποστήριξε ότι πυροβόλησε βρισκόμενος σε άμυνα, δεχόμενος επίθεση από τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων το 52χρονο θύμα και ο αδερφός του θύματος, για τον οποίο του αποδόθηκε η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Μεταξύ άλλων στοιχείων που προσκομίστηκαν, ο ισχυρισμός της άμυνας φαίνεται πως στηρίζεται στο γεγονός ότι ο κατηγορούμενος φέρει σημάδια στο πρόσωπο και στο γόνατο, από πάλη που προηγήθηκε των πυροβολισμών.

Νωρίτερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί περίπου 50 άτομα, συγγενείς και φίλοι του κατηγορούμενου, οι οποίοι μόλις τον αντίκρισαν ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

Πηγή: skai.gr

