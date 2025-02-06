Με βάση το χρονοδιάγραμμα προχωρά η κατασκευή του της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου, γνωστής και ως flyover, της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης, με την ημερομηνία παράδοσης του έργου να είναι η 16η Μαΐου 2027, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το υπουργείο γνωστοποιεί ότι μετά την παράδοση, στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης του συνόλου των εκτάσεων, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή του έργου, η ανάδοχος κατασκευάστρια κοινοπραξία έχει αναπτύξει ένα ευρύ εργοτάξιο, σε όλο το μήκος της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, κατόπιν εφαρμογής των εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι εργασίες υλοποιούνται με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς στο μεγαλύτερο μήκος του εργοταξίου.

Ενδεικτικά, σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται χωματουργικές εργασίες, κατασκευάζονται μικρά και μεσαία τεχνικά καθώς και υδραυλικά έργα. Παράλληλα, έχουν εκκινήσει και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή των μεγάλων τεχνικών, σκέπαστρα, όπως τα Cut and Cover [Τ8], [Τ15] και [Τ21] στην περιοχή Κωνσταντινουπολίτικα, καθώς και στην περιοχή πριν από τη γέφυρα της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου.

Για την κατασκευή της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου, που είναι η γέφυρα (flyover) των τεσσάρων (4) περίπου χιλιομέτρων, εγκαθίσταται το κυλιόμενο μεταλλικό φορείο (καλούπι), που θα χρησιμοποιηθεί για τη σκυροδέτηση, το οποίο θα κινείται υδραυλικά κατά μήκος όλου του έργου, επάνω στα βάθρα που ήδη κατασκευάζονται.

Για τον λόγο αυτό, προηγείται η κατασκευή των φρεάτων θεμελίωσης και των βάθρων της γέφυρας (flyover), ενώ οι εργασίες σκυροδέτησης αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Μαρτίου.

Το έργο, σύμφωνα με το υπουργείο, προχωρά με βάση το χρονοδιάγραμμα και έχει ήδη υλοποιηθεί το 20%.



