Αρνητική για μηνιγγίτιδα βγήκε η 92χρονη από το Πράσινο Ηλείας, η οποία είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» ως ύποπτο κρούσμα της λοίμωξης.

Όπως αναφέρει το patrisnews, η ηλικιωμένη είχε αρχικά θεωρηθεί πιθανό περιστατικό μηνιγγίτιδας λόγω συμπτωμάτων που παρουσίασε, τα οποία κρίθηκαν συναφή με τη συγκεκριμένη νόσο. Χθες, αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις στο νοσοκομείο της Πάτρας, διαπιστώθηκε ότι δεν πάσχει από τη λοίμωξη.

Μετά την επιβεβαίωση ότι η κατάστασή της δεν σχετίζεται με μηνιγγίτιδα, η 92χρονη επέστρεψε στο σπίτι της, όπου αναρρώνει κανονικά.

Πηγή: skai.gr

