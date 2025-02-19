Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί δύο σημαντικά υπό κατασκευή έργα για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, την υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρο Flyover και το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν το εργοτάξιο του Flyover, όπου ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης των εργασιών, που προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος. Το 20% του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 462,7 εκατ. ευρώ, έχει ήδη υλοποιηθεί.

Η νέα υπερυψωμένη λεωφόρος θα έχει μήκος 9,5 χιλιόμετρα. Εκτιμάται ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου θα εξυπηρετούνται 10.000 οχήματα την ώρα, συνεισφέροντας σημαντικά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού φόρτου της Θεσσαλονίκης. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027.

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση συνεχίζει απερίσπαστη την υλοποίηση του έργου της

«Με μεγάλη χαρά επισκέπτομαι για ακόμα μια φορά τη Θεσσαλονίκη για να επιβλέψω την πρόοδο ενός πολύ σημαντικού έργου στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, το ανοιχτό εργοτάξιο του Flyover. Ενός έργου που θα δώσει μια πολύ σημαντική κυκλοφοριακή ανακούφιση στην Περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Ένα έργο το οποίο ωριμάσαμε, δημοπρατήσαμε και υλοποιούμε ως κυβέρνηση με ορίζοντα αποπεράτωσης τα μέσα του 2027.

Είναι μία μόνο από τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις τις οποίες η κυβέρνησή μας δρομολογεί στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Έχουμε πει ότι η έμφαση η οποία δίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι αδιαπραγμάτευτη. Το Μετρό ήδη λειτουργεί, είναι ένα κόσμημα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, ένα έργο για το οποίο όλοι οι Θεσσαλονικείς δικαιολογημένα είναι πολύ υπερήφανοι. Μετά από δεκαετίες καθυστερήσεων, η κυβέρνησή μας μπόρεσε και το ολοκλήρωσε, παρά τις μεγάλες δυσκολίες.

Και βέβαια, όπως είπε και ο Υπουργός, ακολουθεί και η παράδοση πέντε ακόμα σταθμών, η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά. Εκτιμούμε ότι και το έργο αυτό θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί πριν το τέλος του 2025.

Ταυτόχρονα, προχωράμε σε μια πολύ σημαντική αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων της πόλης. Σχεδόν τα μισά λεωφορεία είναι ήδη ηλεκτρικά, ώστε σε συνδυασμό με το Μετρό και τις υπόλοιπες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη πραγματικά μια πόλη ανθρώπινη, στην οποία θα χαίρονται να ζουν οι Θεσσαλονικείς και την οποία θα χαίρονται να την επισκέπτονται οι τουρίστες.

Η κυβέρνηση συνεχίζει απερίσπαστη την υλοποίηση του κυβερνητικού της έργου και η σημαντική έμφαση την οποία δίνουμε στα έργα υποδομής αποτέλεσε μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις τις οποίες δώσαμε στον ελληνικό λαό το 2023, όταν μας εμπιστεύτηκε και πάλι με την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας.

Αυτή είναι η δουλειά μας, συνεχίζουμε και αξιολογούμαστε για τη δουλειά μας καθημερινά από τους πολίτες και βέβαια συνολικά στο τέλος της τετραετίας, ένα τέλος τετραετίας το οποίο θα συμπίπτει και με την παράδοση αυτού του πολύ σημαντικού έργου υποδομής», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε:

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί τρεις εμβληματικές παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη είναι αυτή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, το Flyover. Ένα έργο το οποίο θα εξυπηρετεί 10.000 οχήματα την ώρα από 5.000 που είναι σήμερα, βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Το έργο εξελίσσεται με βάση τα χρονοδιαγράμματα. Έχουν ανοίξει τα μέτωπα, βλέπουμε το ένα καλούπι, θα έρθει και δεύτερο καλούπι, θα ολοκληρωθεί στο σύνολό του τον Μάιο του 2027 και ήδη έχει ολοκληρωθεί το 20% αυτού.

Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση έχει να κάνει με τον στόλο των λεωφορείων. Αναβαθμίζονται, εκσυγχρονίζονται. Το 50% του στόλου των λεωφορείων είναι νέα λεωφορεία. Οι πολίτες μετακινούνται πιο ποιοτικά και πιο φτηνά. Το αποτέλεσμα είναι μαζί με την προσπάθεια μείωσης της εισιτηριοδιαφυγής, τον μήνα Ιανουάριο να έχουμε 700.000 επικυρώσεις στα λεωφορεία, 40% περισσότερες από πέρυσι.

Και το τρίτο έργο είναι το Μετρό. Το Μετρό λειτουργεί, το Μετρό επεκτείνεται. Όπως έχουμε δεσμευτεί, τον Νοέμβριο του 2025 θα είμαστε έτοιμοι και για την Καλαμαριά. Τα στοιχεία σήμερα είναι εντυπωσιακά: στο 99,5% των δρομολογίων εκτελούνται κανονικά οι διαδρομές. Έχουμε κόψει 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια, έχουν γίνει πάνω από 5 εκατομμύρια επικυρώσεις, έχουν γίνει πάνω από 7 εκατομμύρια μεταβιβάσεις, έχουν εκδοθεί 81.000 προσωποποιημένες κάρτες και έχει μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον κατά 10%.

Με αυτά τα τρία έργα στο τέλος της τετραετίας, η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται, αναβαθμίζεται και ενισχύει την αυτοπεποίθησή της».

Το νέο υπερσύγχρονο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, μία δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με εξαιρετικά μεγάλη σημασία για τη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τους υφυπουργούς Δημήτρη Βαρτζόπουλο και Μάριο Θεμιστοκλέους, επισκέφθηκε το εργοτάξιο του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ένα από τα τρία υπερσύγχρονα νοσοκομεία που κατασκευάζονται στην επικράτεια με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

«Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση επισκέπτομαι το εργοτάξιο του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να πω ένα πολύ μεγάλο “ευχαριστώ” στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη σημαντικότατη προσφορά του στην αναβάθμιση της δημόσιας υγείας.

Σήμερα κατασκευάζονται στη χώρα τρία υπερσύγχρονα νοσοκομεία με δωρεά του Ιδρύματος: το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, το Γενικό Νοσοκομείο της Κομοτηνής και το Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης. Είναι νοσοκομεία τα οποία, όταν θα ολοκληρωθούν, θα συνιστούν ό,τι πιο σύγχρονο έχουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ειδικά για την Θεσσαλονίκη, η οποία επί πολλές δεκαετίες περίμενε ένα σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο, η δωρεά αυτή έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το νέο νοσοκομείο, δυναμικότητας 243 κλινών, θα προσφέρει όλες τις βασικές κλινικές υπηρεσίες, από επείγοντα περιστατικά και πλήθος χειρουργικών ειδικοτήτων, μέχρι τμήματα καρδιολογίας, αιμοκάθαρσης και ογκολογίας, καθώς και νεογνική και παιδιατρική εντατική φροντίδα. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο κτίριο δίπλα στο νοσοκομείο θα στεγαστεί το νέο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ενώ σε ένα τρίτο κτίριο θα αναπτυχθούν οι πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις διδασκαλίας και έρευνας. Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο υπολογίζεται ότι θα παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2027.

