Πολύ σοβαρό επεισόδιο έλαβε συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης σε λύκειο της πόλης του Πύργου.

Το επεισόδιο υπήρξε ανάμεσα σε μαθητές της τρίτης και της πρώτης τάξης και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αναζητούνται τα αίτια.



Σύμφωνα με το Ilialive ο μεγαλύτερος μαθητής είναι αυτός που φέρεται να χρησιμοποίησε αντικείμενο προκειμένου να τραυματίσει το μαθητή της πρώτης τάξης.



Συγκεκριμένα οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ένας μαθητής τραυμάτισε στο πόδι τον άλλο με μαχαίρι.



Αυτή την ώρα επικρατεί αναστάτωση στο χώρο του σχολείου ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο πατέρας του θύματος μετέφερε το γιο του στο νοσοκομείο του Πύργου για την παροχή πρώτων βοηθειών.



