Ο ελληνικός σιδηρόδρομος μπαίνει και πάλι στις ράγες» δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος και μεταβαίνει αυτή την ώρα, με την πρώτη αμαξοστοιχία από Αθήνα, στη Λάρισα.

«Είναι γεγονός ότι σήμερα έχουμε την επανεκκίνηση των επιβατικών δρομολογίων σε όλο το μήκος της γραμμής από την Αθήνα μέχρι την Θεσσαλονίκη, μετά την καταστροφή που έγινε από τον «Daniel» και είναι το δεύτερο ουσιαστικό βήμα για την ανάταξη του Ελληνικού σιδηροδρόμου. Υπενθυμίζω ότι προηγήθηκε το πρώτο βήμα πριν από λίγες ημέρες με τις εμπορευματικές διαδρομές και έπονται οι ολικές αποκαταστάσεις του σιδηροδρομικού δικτύου κόστους 200 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τους επόμενους μήνες» δήλωσε ο υπουργός Χρ. Σταικουρας.

Παράλληλα, προσέθεσε δρομολογούνται οι διαδικασίες για την οργανωτική αναδιάρθρωση των φορέων του ελληνικού σιδηροδρόμου, αλλά και επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου.Ο ελληνικός σιδηρόδρομος μπαίνει και πάλι στις ράγες».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο υπουργός δήλωσε «χρειάζεται να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ελληνικού σιδηροδρόμου. Προς αυτή τη κατεύθυνση κινούμαστε βήμα - βήμα μεθοδικά και υπεύθυνα».

Στο πρώτο δρομολόγιο, που ξεκίνησε από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη ταξιδεύουν 131 επιβάτες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.