Υποχώρησε το οδόστρωμα στη Λ. Αλεξάνδρας και «ρούφηξε» ένα ταξί

Ο οδηγός του ταξί, ο οποίος διερχόταν από το συγκεκριμένο σημείο, διαπίστωσε ότι καθώς οδηγούσε το όχημά του να βυθίζεται. 

Ένα απρόβλεπτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώμαρα του Σαββάτου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν υποχώρησε το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να «καταπιεί» ένα ταξί.

Ο οδηγός του ταξί, ο οποίος διερχόταν από το σημείο όπου γίνονται έργα, διαπίστωσε ότι καθώς οδηγούσε το όχημά του να βυθίζεται. «Εκεί που οδηγούσα για να βγω στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ένιωσα να με καταπίνει ο δρόμος. Το αυτοκίνητό μου έχει υποστεί μεγάλη ζημιά», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο ιδιοκτήτης του οχήματος. 

Η αστυνομία κατέγραψε το συμβάν και έκλεισε το δρόμο, ενώ γίνεται προσπάθεια απεγκλωβισμού του ταξί.

