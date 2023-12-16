Ένα απρόβλεπτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώμαρα του Σαββάτου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν υποχώρησε το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να «καταπιεί» ένα ταξί.

Ο οδηγός του ταξί, ο οποίος διερχόταν από το σημείο όπου γίνονται έργα, διαπίστωσε ότι καθώς οδηγούσε το όχημά του να βυθίζεται. «Εκεί που οδηγούσα για να βγω στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ένιωσα να με καταπίνει ο δρόμος. Το αυτοκίνητό μου έχει υποστεί μεγάλη ζημιά», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

” τόνισε στην ΕΡΤ ο οδηγός.

Η αστυνομία κατέγραψε το συμβάν και έκλεισε το δρόμο, ενώ γίνεται προσπάθεια απεγκλωβισμού του ταξί.

