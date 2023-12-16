Ανεκτέλεστα παραμένουν ορισμένα δρομολόγια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Οπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από Λαύριο για Κέα ενώ κλειστή είναι η πορθμειακή γραμμή Αρκίτσα-Αιδηψός.

Από το Βόλο θα εκτελεστεί μόνο ένα δρομολόγιο και θα φθάσει μέχρι τη Σκιάθο. Κλειστές είναι επίσης οι γραμμές Καβάλα-Πρίνου Θάσου και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη. Στη γραμμή Κεραμωτή- Λιμένα Θάσου τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται μόνο με κλειστού τύπου. Οι επιβάτες που προκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατα τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων που μπορεί να δημιουργηθούν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Πηγή: skai.gr

