Ξεκινούν από σήμερα τα επιβατικά δρομολόγια στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Επανεκκίνηση σήμερα για τα επιβατικά δρομολόγια στο σιδηροδρομικό δίκτυο Αθήνα- Θεσσαλονίκη, που είχε καταστραφεί στο κομμάτι του Θεσσαλικού κάμπου από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, από σήμερα, Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023, επανακυκλοφορούν επιπλέον σιδηροδρομικά επιβατικά δρομολόγια στο δίκτυο και επέρχονται τροποποιήσεις και μεταβολές σε δρομολόγια ορισμένων γραμμών.

Συγκεκριμένα στα τμήματα:

Νέα δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα

Νέα δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και νέα λεωφορειακά δρομολόγια στο τμήμα Έδεσσα – Φλώρινα.

Αθήνα – Λειανοκλάδι – Αθήνα

Κυκλοφορία νέων δρομολογίων με τις αμαξοστοιχίες 520/521. Καταργούνται τα λεωφορειακά δρομολόγια C120/C121 και C521/52. Νέα διαδρομή στο τμήμα Λειανοκλάδι – Τιθορέα.

Αθήνα – Καλαμπάκα – Αθήνα

Καταργούνται τα δρομολόγια 882/887.

Θεσσαλονίκη – Σέρρες - Δράμα

Νέα δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σέρρες και τοπική εξυπηρέτηση με λεωφορείο στο τμήμα Σέρρες – Δράμα

Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο

Κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών 1682/1683.

Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή – Ξάνθη

Νέα δρομολόγια στο τμήμα Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή - Ξάνθη

Πηγή: skai.gr

