Στα δικαστήρια Λαμίας ο Βούλγαρος βαρυποινίτης για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού

Οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα στα δικαστήρια Λαμίας, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης που κατηγορείται για τη δολοφονία του Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου, σε δωμάτιο του αρχιφυλακείου των φυλακών Δομοκού, την περασμένη Κυριακή.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Κωνσταντίνος Βαρσάμης, είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ πως εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων κανείς δεν φέρει όπλο ούτε σωφρονιστικοί υπάλληλοι ούτε ο αρχιφύλακας.
Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου είχε ενημερώσει ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από το οποίο μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για το περιστατικό.
