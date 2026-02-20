Στα δικαστήρια Λαμίας ο Βούλγαρος βαρυποινίτης για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού

Οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα στα δικαστήρια Λαμίας, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης που κατηγορείται για τη δολοφονία του Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου, σε δωμάτιο του αρχιφυλακείου των φυλακών Δομοκού, την περασμένη Κυριακή.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Κωνσταντίνος Βαρσάμης, είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ πως εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων κανείς δεν φέρει όπλο ούτε σωφρονιστικοί υπάλληλοι ούτε ο αρχιφύλακας.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου είχε ενημερώσει ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από το οποίο μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.