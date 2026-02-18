Προσήχθη πριν λίγη ώρα ενώπιον του εισαγγελέα πλημμελειοδικών Λαμίας, ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού. Ισχυρά αστυνομικά μέτρα και πλήθος αστυνομικών βρίσκονται γύρω από το δικαστικό μέγαρο. Ο αρχιφύλακας έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο αρχιφύλακας είχε συλληφθεί χθες στην Καρδίτσα, μετά από ένταλμα της ανακρίτριας Λαμίας, η οποία δεν πείσθηκε από τις καταθέσεις που είχαν δοθεί και διέταξε τη σύλληψη και την προσαγωγή του. Κρατήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση και μεταφέρθηκε πριν λίγο στα δικαστήρια της Λαμίας.

