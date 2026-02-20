Λογαριασμός
Τέμπη: Με εισαγγελική απόφαση ακυρώνονται οι εκταφές 3 σορών

Οι συγγενείς ζητούν εργαστήρια εκτός Ελλάδας για να εξεταστούν DNA και ιστολογικές εξετάσεις -  Η Δικαιοσύνη επιλέγει εργαστήρια εντός Ελλάδας μόνο για τεστ DNA

Τέμπη

Η αρμόδια εισαγγελέας Αικατερίνη Παπαϊωάννου, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία των εκταφών, ακύρωσε 3 εκταφές, καθώς οι συγγενείς δεν συμφωνούν με τη διαδικασία που γίνονται αυτές, δηλαδή με την επιλογή των εργαστηρίων οι οποίες θα εξετάσουν τα δείγματα.

Οι συγγενείς ζητούν εργαστήρια εκτός Ελλάδας για να εξεταστούν τόσο το DNA όσο και οι ιστολογικές εξετάσεις, ενώ η Δικαιοσύνη επιλέγει εργαστήρια εντός Ελλάδας για τεστ DNA  και μόνο

