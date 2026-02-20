Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτήν την ώρα στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Γέφυρας Λυκόβρυσης και σε μήκος 11,5 χιλιομέτρων λόγω τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν νωρίτερα.

Μικρότερες καθυστέρησεις υφίστανται επίσης όσοι κινούνται στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδηττού, στη Βασιλίσσης Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και τον γυάλινο Δρομέα, στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στον άξονα Καρόλου Μάρνη προς Πατησίων, καθώς και στη Λεωφόρο Σχιστού με ουρές 1 χιλιομέτρο προς Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνή προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και τέλος στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Ηρακλείου στο Νέο Ηράκλειο.

