Για τις 4 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου σε δεύτερο βαθμό

Η δίκη για τη δολοφονία των παιδιών της Μαλένας και Ίριδας, αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης

Της Έλενας Γαλάρη

Για τις 4 Δεκεμβρίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τη δολοφονία των παιδιών της Μαλένας και Ίριδας σε δεύτερο βαθμό. 

Το δικαστήριο αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης. Υπενθυμίζεται πως πρωτόδικα η κατηγορούμενη έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια κάθειρξη. 

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έφτασε φύρω στις 8:30 το πρωί έφτασε στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως και εισήλθε στο κτίριο κρατώντας μπαστούνι, περπατούσε με εμφανή δυσκολία, ενώ χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα.

