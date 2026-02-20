Για τις 4 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου σε δεύτερο βαθμό

Της Έλενας Γαλάρη

Για τις 4 Δεκεμβρίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τη δολοφονία των παιδιών της Μαλένας και Ίριδας σε δεύτερο βαθμό.

Το δικαστήριο αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης. Υπενθυμίζεται πως πρωτόδικα η κατηγορούμενη έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια κάθειρξη.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έφτασε φύρω στις 8:30 το πρωί έφτασε στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως και εισήλθε στο κτίριο κρατώντας μπαστούνι, περπατούσε με εμφανή δυσκολία, ενώ χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα.

Πηγή: skai.gr

