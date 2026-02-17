Για την υπόθεση του Χρήστου Μαυρίκη, αλλά και τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού μίλησε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία ενημέρωσε ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από το οποίο μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για το περιστατικό.

Όπως είπε, δεν είναι φυσιολογικό να υπάρχει οπλισμένος κρατούμενος μέσα στις φυλακές, αν και αυτό αποτελεί εσωτερική έρευνα που πραγματοποιείται από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ένας κρατούμενος έχει συλληφθεί για ανθρωποκτονία, οδηγήθηκε κανονικά στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η έρευνα της Αστυνομίας σταματάει εδώ. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό - όχι στον χώρο που συνέβη το περιστατικό - από το οποίο σε κάθε περίπτωση μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα».

Ως προς την υπόθεση Μαυρίκη, η κ. Δημογλίδου σημείωσε:

«Ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι υπήρξε διαπληκτισμός, εξήλθε της οικίας του και πυροβόλησε 2 φορές στον αέρα, χωρίς να έχει διαπιστωθεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε. Στη συνέχεια, παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποιήθηκε κατ' οίκον έρευνα, βρέθηκαν παράνομα όπλα στην κατοχή του, χωρίς να έχει εξακριβωθεί ποιο από αυτά τα όπλα ήταν που χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν βρέθηκαν κάλυκες στο σημείο».

