Του Μάκη Συνοδινού
Μυστήριο παραμένει μέχρι αυτή την ώρα το πώς πέρασε μέσα στις φυλακές Δομοκού το όπλο που τελέστηκε η δολοφονία βαρυποινίτη κρατούμενου από άλλον κρατούμενο μέσα στο αρχιφυλακείο των φυλακών.
Στο skai.gr μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Κωνσταντίνος Βαρσάμης, ο οποίος τον γνώριζε προσωπικά και λίγο πριν τη σύλληψή του μίλησε τηλεφωνικά μαζί του.
Ο κ. Βαρσάμης διευκρινίζει μάλιστα πως εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων κανείς δεν φέρει όπλο ούτε σωφρονιστικοί υπάλληλοι ούτε ο αρχιφύλακας. Ακόμη και οι αστυνομικοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι στις μεταγωγές κρατουμένων αφήνουν τον οπλισμό τους στο θυρωρείο, όπως λέει χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται πως ο αρχιφύλακας ο οποίος ήταν παρόν στην ανθρωποκτονία συνελήφθη παρά τους ισχυρισμούς του πως δεν είχε καμία σχέση με το συμβάν.
Οι Αρχές ερευνούν αν η δολοφονία του 43χρονου μέσα στο αρχιφυλακείο είναι σκηνοθετημένη και άρα προσχεδιασμένη εκτέλεση .
