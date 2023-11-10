Πληροφορούμενη τον θάνατο του Σπύρου Φωκά, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον ηθοποιό Σπύρο Φωκά, έναν από τους γνωστότερους και αγαπητότερους εκπροσώπους του θεάματος, με σημαντική κινηματογραφική καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η πρώτη ταινία στην οποία συμμετείχε, το 1959, το "Ματωμένο Ηλιοβασίλεμα", προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών και υπήρξε η αφετηρία της διεθνούς καριέρας του. Η πρώτη εμφάνισή του στη ξενόγλωσση ταινία "Morte di un amico", ιταλικής παραγωγής, του άνοιξε το δρόμο για τα αμερικανικά κινηματογραφικό στούντιο. Η επιβλητική παρουσία του και η ευρεία γκάμα του, του επέτρεψαν να ερμηνεύσει σημαντικούς ρόλους στον ελληνικό και διεθνή κινηματόγραφο, ενώ έπαιξε και σε πολλές τηλεοπτικές σειρές.

Με την παρουσία του σηματοδότησε μερικές από τις πιο σημαντικές καλλιτεχνικές δημιουργίες του ιταλικού κινηματογράφου (όπως "Ο Ρόκο και τ' αδέλφια του", του Λουκίνο Βισκόντι) αλλά και μερικές από τις εμπορικότερες ταινίες του Χόλιγουντ (όπως το "Διαμάντι του Νείλου" και "Ράμπο 3").

Σημαντική ήταν η διαδρομή του και στο θέατρο, κυρίως σε μεγάλες σκηνές του εξωτερικού. Κοσμοπολίτης, ευγενής, εργατικός, προσηνής και ταυτόχρονα διονυσιακός και απολλώνιος, ο Σπύρος Φωκάς ήταν ωραίος ως Έλληνας. Θα μας τον θυμίζει το έργο του. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

