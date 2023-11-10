Σπύρος Φωκάς: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός

Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Φωκάς, σε ηλικία 86 χρόνων. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η σύζυγός του, Λίλιαν Φωκά, στη σελίδα της στο Facebook. Μάλιστα, η σύζυγός του συνόδευσε την ανάρτησή της με το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, «Τα δειλινά».

O Σπύρος Ανδρουτσόπουλος (Πάτρα, 17 Αυγούστου 1937), καλλιτεχνικά γνωστός ως Σπύρος Φωκάς, ήταν Έλληνας ηθοποιός με σημαντική καριέρα στο εξωτερικό καθώς είχε παίξει σε ταινίες, όπως «Ο Ρόκο και τ' Αδέλφια του», του Λουκίνο Βισκόντι και «Το διαμάντι του Νείλου».

Ο πατέρας του ήταν ταξιδιωτικός πράκτορας και η μητέρα του καταγόταν από την Κέρκυρα. Η οικογένεια Φωκά ήρθε στην Αθήνα όταν ο ηθοποιός ήταν 9 ετών.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη. Έζησε και εργάστηκε πολλά χρόνια στην Αμερική, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα.

Παντρεύτηκε τέσσερις φορές, με τον πρώτο του γάμο να πραγματοποιείται όταν ήταν 21 χρόνων και τον τελευταίο όταν ήταν 76 ετών. Σύμφωνα με δηλώσεις του δεν απέκτησε ποτέ παιδιά, γιατί δεν του άρεσε ο κόσμος που ζούσε και γι΄αυτό δεν επιθυμούσε να υποχρεώσει κανένα παιδί να ζήσει σε αυτό τον κόσμο.

