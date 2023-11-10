Συνολικό πρόστιμο 619.512 ευρώ σε τρεις εταιρείες εμπορίας σχολικών ειδών επέβαλε η ΔΙΜΕΑ

Συνολικό πρόστιμο 619.512 ευρώ σε τρεις εταιρείες εμπορίας σχολικών ειδών επέβαλε μετά από ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Τα πρόστιμα αφορούν την παραβίαση της νομοθεσίας για αθέμιτη κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα είναι οι ακόλουθες:

«ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε- Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική & Τουριστική Εταιρεία», 253.650 ευρώ

«NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 290.950 ευρώ

«GRAFFITI A.E.», 74.912 ευρώ

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε:

«Η κυβέρνησή μας και το υπουργείο Ανάπτυξης έχουν απόλυτα ξεκάθαρη θέση απέναντι στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και των φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας: ουδείς είναι υπεράνω του νόμου. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση ιδίως όσον αφορά σε καταναλωτικά προϊόντα με ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα, όπως είναι τα σχολικά είδη. Στόχος δικός μας αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας είναι να μετριάσουμε τις συνέπειες του εισαγόμενου πληθωρισμού και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα φαινόμενα της αισχροκέρδειας. Η προσπάθειά μας είναι αδιάλειπτη».

Εισπράχθηκαν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις δυο πολυεθνικές

Έχουν εισπραχθεί τα πρόστιμα των 2 εκατ ευρώ που επιβλήθηκαν στις δυο πολυεθνικές όπως σημείωσε ο κ. Σκρέκας μιλώντας χθες το βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που επιβάλει πρόστιμα για αισχροκέρδεια και σημείωσε ότι έχουν διεξαχθεί το τελευταίο διάστημα 19557 έλεγχοι, έχουν επιβληθεί 1521 πρόστιμα, κι έχει βεβαιωθεί ή εισπραχθεί το 70% των προστίμων που επιβλήθηκαν, τα οποία, συνολικά, ανέρχονται σε σχεδόν 5 εκατ ευρώ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς στην αγορά σε χιλιάδες κωδικούς και επανέλαβε ότι η ακρίβεια δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο.

Ακόμη σημείωσε ότι εκτός από το καλάθι του νοικοκυριού και τη μόνιμη μείωση τιμής που πλέον έχει φτάσει τα 660 προϊόντα από 53 εταιρείες θα υπάρξουν και νέες δράσεις και αναφέρθηκε ενδεικτικά στη διευκόλυνση των παραγωγών να πωλούν προϊόντα τους στις λαικές αγορες.

Επιπλέον ο υπουργός σημείωσε ότι πολλά προϊόντα σήμερα στα σούπερ μάρκετ αποτελούν προϊόν σε προωθητική ενέργεια «αυτό είναι παζάρι» τόνισε και πρόσθεσε «σχεδιάζουνε μεταρρύθμιση για να είναι σταθερά χαμηλές οι τιμές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

