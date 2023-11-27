Ένα πάρτι ξεχωριστό από τα άλλα έγινε το Σάββατο το βράδυ σε νυχτερινό κέντρο στη Λάρισα.

Απανταχού χωρισμένοι συγκεντρώθηκαν και το γλέντησαν με την ψυχή τους.

Οι χωρισμένοι της Λάρισας έκαναν πάρτι και χόρεψαν μέχρι τελικής πτώσεως. Οπως γράφει το onlarissa χόρεψαν και τραγούδησαν όλα τα κομμάτια για χωρισμένους όπως το «σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου» ή «ο έρωτας με έρωτα περνάει» ενώ η βραδιά έκλεισε με μουσική ντίσκο

Πηγή: skai.gr

