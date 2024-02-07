Σπάρτη: Αγρια επίθεση 17χρονης σε συμμαθήτριά της μέσα στο σχολείο

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ένα νέο σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε Λύκειο στη Σπάρτη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας μαθήτριας Β Λυκείου μετά από επίθεση άλλης ανήλικης μαθήτριας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το περιστατικό σημειώθηκε εχτές το πρωί κατά την διάρκεια διαλείμματος εντός του σχολικού κτηρίου, όταν η 17χρονη δράστης προσέγγισε την μαθήτρια και αφού της τράβηξε τα μαλλιά την έριξε στο έδαφος και άρχισε να την κλωτσά στη κοιλιά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το επεισόδιο σημειώθηκε λόγω προσωπικών διαφόρων που είχαν οι δυο κοπέλες

Η μαθήτρια που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε τραυματισμένη από την μητέρα της στο γενικό νοσοκομείο Σπάρτης ενώ η ανήλικη δράστης συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

