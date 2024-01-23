Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγο στην Αττική Οδό στο ύψος της Πλακεντίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όταν βυτιοφόρο συγκρούστηκε με φορτηγό και με ΙΧ. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι.

Άρση αποκλεισμού - Οδός σε κυκλοφορία.

Δεξιά λωρίδα κλειστή ύψος Πλακεντίας ρεύμα προς Ελευσίνα.

Αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις. https://t.co/i1RAVtLxvU January 23, 2024

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ένα άτομο το οποίο διακομίζεται στο γενικό νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Βίντεο από τον επαγγελματία οδηγό και αναγνώστη του skai.gr, Βαγγέλη Νεοφώτιστο.

Λόγω του ατυχήματος, η τροχαία κατευθύνει τα οχήματα που κινούνται από το αεροδρόμιο προς την Ελευσίνα, προς τον κόμβο Μαραθώνος.

ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ, ύψος Πλακεντίας ρεύμα προς Ελευσίνα. Τελευταία έξοδος Λ. Μαραθώνος. Αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 23, 2024

