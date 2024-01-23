Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος της Πλακεντίας: Βυτιοφόρο συγκρούστηκε με φορτηγό και με ΙΧ - Ένας τραυματίας - Βίντεο

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε περίπου στις 2.30

τροχαιο

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγο στην Αττική Οδό στο ύψος της Πλακεντίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όταν βυτιοφόρο συγκρούστηκε με φορτηγό και με ΙΧ. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ένα άτομο το οποίο διακομίζεται στο γενικό νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Βίντεο από τον επαγγελματία οδηγό και αναγνώστη του skai.gr, Βαγγέλη Νεοφώτιστο.

Λόγω του ατυχήματος, η τροχαία κατευθύνει τα οχήματα που κινούνται από το αεροδρόμιο προς την Ελευσίνα, προς τον κόμβο Μαραθώνος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τροχαίο ατύχημα Αττική Οδός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark