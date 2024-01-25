Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα ταξί – Στο νοσοκομείο δύο οδηγοί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Χαλκίδα όταν ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ έπεσε πάνω στην πιάτσα των ταξί.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το evima.gr λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Πέμπτης αστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στα ταξί και να τραυματιστούν οι οδηγοί που ήταν μέσα.

Το λεωφορείο οδηγούσε μια γυναίκα και είχε ξεκινήσει από την αφετηρία του στις εγκαταστάσεις του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.

Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αιτία του τροχαίου, η οδηγός έχασε τον έλεγχο και βγήκε εκτός της πορείας της.

Απο την σύγκρουση υπήρξαν δύο τραυματίες με έναν από αυτούς να μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, πως ευτυχώς η γυναίκα που οδηγούσε το λεωφορείο δεν τραυματίστηκε από την σύγκρουση.

