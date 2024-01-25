Στην Ηλεία αναμένεται να βρεθεί αύριο το πρωί ο σκύλος Echo - ο Βελγικός Ποιμενικός της Ομάδας Anubis K9P που εντόπισε τη σορό του δολοφονημένου 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι - προκειμένου να συμβάλει στις έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου που παρασύρθηκε από χείμαρρο στο χωριό Πλουτοχώρι του δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, πριν από σχεδόν 10 ημέρες.

Ο Echo είναι σκύλος ανίχνευσης νεκρών αγνοούμενων ανθρώπων και ανθρωπίνων υπολειμμάτων

Όπως είπε μιλώντας στο patrisnews.com ο εκπαιδευτής του Echo, αύριο νωρίς το πρωί θα ξεκινήσουν από την Αθήνα με προορισμό το Πλουτοχώρι για να ξεκινήσουν τις έρευνες για τον 45χρονο.

Ο άτυχος 45χρονος, παρασύρθηκε της νύχτα της 15ης Ιανουαρίου με το αυτοκίνητό του από ορμητικά νερά χειμάρρου και παραμένει ακόμα αγνοούμενος.

Μαζί του ήταν η 38χρονη αρραβωνιατσικιά του, η οποία την επόμενη ημέρα εντοπίστηκε νεκρή.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 1.500 μέτρων από το σημείο που παρασύρθηκε, θαμμένο στις λάσπες και τα νερά.

Στις έρευνες που πραγματοποιούνται μετέχουν συνολικά 22 πυροσβέστες από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Ηλείας, από την 6η ΕΜΟΔΕ και από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, μαζί με δύο σωστικές λέμβους και οκτώ οχήματα.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.