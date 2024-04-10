Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης λίγο πριν την υψηλή γέφυρα στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr λίγο μετά τις 18:00 υπήρξε ανατροπή οχήματος η οποία σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνονται με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οχήματα της Πυροσβεστικής Χαλκίδας, καθώς και περιπολικά της Τροχαίας Χαλκίδας για την καταγραφή του περιστατικού. Για αρκετή ώρα υπήρξε καθυστέρηση στην κυκλοφορία των οχημάτων.

