Νεκρός 56χρονος μέσα σε φορτηγό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή, ενώ προανάκριση διεξάγεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Σε παθολογικά αίτια οφείλεται πιθανόν ο θάνατος 56χρονου αλλοδαπού οδηγού φορτηγού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην καμπίνα του οχήματος, έξω από την πύλη 16 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, η οποία διαπίστωσε τον θάνατο του 56χρονου και η σορός του μεταφέρθηκε για η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή, ενώ προανάκριση διεξάγεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη
