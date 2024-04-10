Σήμερα είναι των Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Γιορτάζουν: Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα *
Αναξιμένης, Μένης
Δημοσθένης, Δήμος
Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς *
Επαμεινώνδας, Νώντας
Ετεοκλής
Ζήνων *
Ηρακλής, Ηρακλεία, Ηρακλίτσα
Ηφαιστίων
Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω *
Θεόφραστος
Θησέας, Θησεύς
Ισοκράτης
Μιλτιάδης, Μίλτος
Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια *
Όμηρος
Παρμενίων
Πελοπίδας
Περικλής
Πίνδαρος
Πολύβιος
Προμηθεύς
Σοφοκλής, Σοφόκλεια
Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία *
Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη *
Φιλοποίμην, Φίλης
Φωκίων, Φώκος
