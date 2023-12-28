Με γλαφυρό τρόπο περιέγραψε τα όσα ζούσε στο σπίτι ο 16χρονος από τα Καλύβια που δολοφόνησε τον πατέρα του, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

«Τόσα χρόνια μόνο ξύλο έβλεπα. Με κλείδωνε στην ντουλάπα χωρίς νερό και φαγητό», υποστήριξε στην απολογία του ο νεαρός πατροκτόνος σύμφωνα με την ΕΡΤ. Τα λεγόμενα του περί κακοποιητικής συμπεριφοράς από τον πατέρα του, επιβεβαίωσαν η μητέρα και ο αδελφός του δράστη.

«Ήταν κακό αυτό που έκανα, όμως αισθάνομαι ανακούφιση. Δεν φοβάμαι πλέον εγώ κι η οικογένειά μου» φέρονται να ήταν τα λόγια του 16χρονου στην ανακρίτρια ανηλίκων, η οποία με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα κατέληξαν σε απόφαση – «σταθμό» για τα ελληνικά δικαστικά δεδομένα.

«Είναι σπανιότατο για τα δικαστικά χρονικά της χώρας, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως να αφήνεται ελεύθερος μετά την ανάκριση. Το γεγονός ότι από κοινού ανακριτής και εισαγγελέας κατέληξαν στην απόφαση αυτή, σημαίνει ότι τέθηκαν υπόψη τους γεγονότα τα οποία ήταν τόσο σημαντικά, ώστε ακόμα και αυτή τη βαρύτητα της πράξεως της ανθρωποκτονίας, να υποχωρήσει», ανέφερε ο δικηγόρος, Δημήτρης Μπόλης.

Η απόφαση των δύο δικαστικών λειτουργών, δείχνει πως δεν υπήρξε ίχνος αμφιβολίας για την προσωπικότητα του ανήλικου αλλά και για την κακοποίηση που υπέστη. Επιπλέον, αξιολόγησαν ότι δεν είναι ούτε ύποπτος φυγής, ούτε ικανός να διαπράξει νέο έγκλημα στο μέλλον.

