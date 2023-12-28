Προσλήψεις 521 αναπληρωτών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει της αριθμ. 146661/Ε1/20-12-2023 (ΑΔΑ: 69ΕΣ46ΝΚΠΔ-ΟΒΠ) Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 158 εκπαιδευτικoί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 88 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 60 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 213 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Επιπλέον, διατίθενται για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, μία (1) εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ89.01, για την Γενική Εκπαίδευση και ένας (1) εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ03, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 9 έως και την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους.

Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Πηγή: skai.gr

