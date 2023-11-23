Εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία 38χρονου στην περιοχή των Αχαρνών

Σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε βάρος 41χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία 38χρονου, που τελέστηκε τον περασμένο μήνα στην περιοχή των Αχαρνών.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 17η Οκτωβρίου 2023 σε αυτοσχέδια κατοικία εντός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην περιοχή των Αχαρνών, ο κατηγορούμενος αφού λογομάχησε με τον 38χρονο, με αφορμή ναρκωτικές ουσίες, τον τραυμάτισε στο πόδι με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου και διέφυγε πεζός.

Από την έρευνα στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι κουζίνας και ξυράφι, ενώ από την επακόλουθη προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση σε Ανακριτή.

