Θρίλερ στον Βόλο: Σορός άνδρα περισυνελέγει από το λιμάνι- Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα

Η σορός αφού ανασύρθηκε από τη θάλασσα μεταφέρθηκε στο "Αχιλλοπούλειο" Νοσοκομείο.

Σορός άνδρα περισυνελέγει στο λιμάνι του Βόλου

Η σορός ενός άνδρα εντοπίσθηκε να επιπλέει στη θάλασσα στο ύψος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, λίγο πριν το μεσημέρι, από έναν περαστικό περιπατητή ο οποίος και ενημέρωσε τις Αρχές.

Η Λιμενική Αστυνομία διαπίστωσε ότι πρόκειται για έναν 74χρονο και διερευνάται αν πρόκειται για αυτοχειρία, ατύχημα ή κάτι άλλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

