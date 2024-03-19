Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε η 52χρονη για τα 94 σκυλιά που φιλοξενούσε στο σπίτι της

Αθώα κρίθηκε η 52χρονη που είχε συλληφθεί στις αρχές του μήνα, μετά από καταγγελία ότι φιλοξενούσε 94 σκυλιά στο σπίτι της, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, κάτω από ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής.
Η ίδια, στην απολογία της ανέφερε ότι λειτουργεί «νόμιμο καταφύγιο ζώων» και προσκόμισε σχετική σύμβαση με την αρμόδια δημοτική Αρχή. Παραδέχθηκε ότι την ημέρα που έγινε ο έλεγχος ο χώρος ήταν «βρόμικος», επειδή δεν είχε προλάβει, όπως είπε, να καθαρίσει. «Δυστυχώς έχω μείνει μόνη μου και υπάρχουν προτεραιότητες- να πάρουν τα άρρωστα ζώα τα χάπια τους, να ταΐσω τα νεογέννητα» τόνισε -μεταξύ άλλων- η 52χρονη.
Οι δικαστές του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης δέχθηκαν τους ισχυρισμούς της και την αθώωσαν για τις πράξεις της μη τήρησης κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς και της παραβίασης υγειονομικών κανονισμών.
