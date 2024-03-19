Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου, στο άκουσμα της είδησης για τον εντοπισμό σορού το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της πόλης.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τη σορό και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου. Τη σορό περισυνέλλεξε πλωτό σκάφος του λιμεναρχείου, ενώ έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του πτώματος.

Η σορός φέρεται να ανήκει σε ηλικιωμένο άνδρα.

