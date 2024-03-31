Σοκαριστικό τροχαίο στη Ρόδο: Νεκρός 49χρονος μοτοσικλετιστής

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, βρήκε σήμερα το πρωί ένας 49χρονος συμπολίτης μας όταν έχασε τον έλεγχο της δίκυκλης μηχανής μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε .

Το δυστύχημα, για μια ακόμα φορά βυθίζει στο πένθος μια οικογένεια και την τοπική κοινωνία, σημειώθηκε στις 7:45 το πρωί, επί της Ρόδου – Λίνδου, κοντά στη διασταύρωση Τραουνού.

Ο 49χρονος συμπολίτης μας, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, στην κατηφόρα από Λαδικό προς Αφάντου.

Η μηχανή ανετράπη με αποτέλεσμα να προσκρούσει με δύναμη στη διαχωριστική νησίδα και ο ίδιος να τραυματιστεί θανάσιμα, καταλήγοντας έτσι λίγη ώρα αργότερα.

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν πλέον αργά.

Έρευνα για τα ακριβή δεδομένα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο, διενεργεί η Τροχαία Ρόδου.

