Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες χθες στο Περιστέρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, τρεις ημεδαποί (άνδρας και -2- γυναίκες), ηλικίας 58, 45 και 40 ετών για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.
Επιπλέον ο 58χρονος κατηγορείται και για βία κατά υπαλλήλων.
Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων- διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης και φαρμακευτικών δισκίων, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
Σημειώνεται ότι ο 58χρονος στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να αντισταθεί στον έλεγχο απωθώντας τους.
Από έρευνα σε οικία τους και την κατοχή τους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:
Πιστόλι με 27 φυσίγγια
Τρια κιλά και 380 γραμμ. ηρωίνης
Εντεκάμισι γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης
Εβδομήντα- εννέα φαρμακευτικά δισκία
Συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser),
Πτυσσόμενη ράβδος
Χειροπέδες
Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
Δύο αυτοκίνητα,
Τέσσερα κινητά τηλέφωνα και
τα χρηματικά ποσά των -1.825- ευρώ, -14.000- κορωνών Ισλανδίας, -200- δολαρίων Καναδά και -60- λιρών Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
