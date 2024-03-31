Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες χθες στο Περιστέρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, τρεις ημεδαποί (άνδρας και -2- γυναίκες), ηλικίας 58, 45 και 40 ετών για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Επιπλέον ο 58χρονος κατηγορείται και για βία κατά υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων- διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης και φαρμακευτικών δισκίων, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Σημειώνεται ότι ο 58χρονος στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να αντισταθεί στον έλεγχο απωθώντας τους.

Από έρευνα σε οικία τους και την κατοχή τους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

Πιστόλι με 27 φυσίγγια

Τρια κιλά και 380 γραμμ. ηρωίνης

Εντεκάμισι γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

Εβδομήντα- εννέα φαρμακευτικά δισκία

Συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser),

Πτυσσόμενη ράβδος

Χειροπέδες

Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

Δύο αυτοκίνητα,

Τέσσερα κινητά τηλέφωνα και

τα χρηματικά ποσά των -1.825- ευρώ, -14.000- κορωνών Ισλανδίας, -200- δολαρίων Καναδά και -60- λιρών Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

