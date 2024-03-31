Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λάρισα: Συμπλοκή στη δομή Κουτσοχέρου – Συναγερμός σε Αστυνομία και ΕΚΑΒ

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς από το επεισόδιο φαίνεται να υπάρχουν τραυματισμοί.

Λάρισα: Συμπλοκή στη δομή Κουτσοχέρου – Συναγερμός σε Αστυνομία και ΕΚΑΒ

Σοβαρή συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε σήμερα, το απόγευμα της Κυριακής, στη δομή Κουτσοχέρου.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, όλα ξεκίνησαν μετά τις 5 μ.μ. όταν άτομα ήρθαν σε σύγκρουση κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς από το επεισόδιο φαίνεται να υπάρχουν τραυματισμοί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δομή φιλοξενίας συμπλοκή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark