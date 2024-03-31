Λάρισα: Συμπλοκή στη δομή Κουτσοχέρου – Συναγερμός σε Αστυνομία και ΕΚΑΒ

Σοβαρή συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε σήμερα, το απόγευμα της Κυριακής, στη δομή Κουτσοχέρου.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, όλα ξεκίνησαν μετά τις 5 μ.μ. όταν άτομα ήρθαν σε σύγκρουση κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς από το επεισόδιο φαίνεται να υπάρχουν τραυματισμοί.

