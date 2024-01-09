Συνελήφθη, χθες στους Σοφάδες Καρδίτσας, ο άνδρας που εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του, χτύπησε την ίδια και τη μητέρα της ενώ στη συνέχεια με τη απειλή μαχαιριού άρπαξε ένα από τα παιδιά του και διέφυγε.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, καθώς σε λίγη ώρα εντόπισαν τον δράστη, ο οποίος μόλις τους αντιλήφθηκε άφησε το παιδί και διέφυγε.

Μετά από νέες αναζητήσεις, ο δράστης εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του κ. Ανακριτή Λάρισας, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σοφάδων.

Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, αρπαγή, σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.