Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στους Σοφάδες Καρδίτσας βρίσκεται το πιο λαμπερό σπίτι των γιορτών (Βίντεο)

Τι είπε στους «Δεκατιανούς» ο Γιάννης Σούκης 

λαμπερό σπίτι Σοφάδες

Με 13.750 λαμπάκια στόλισε για τις φετινές γιορτές το σπίτι του κάτοικος στους Σοφάδες Καρδίτσας, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα μοναδικό, λαμπερό εορταστικό σημείο στην περιοχή. 

Όπως είπε ο  Γιάννης Σούκης στην εκπομπή «Δεκατιανοί» και στους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, έβαλε λαμπάκια στην σκεπή «για να τα δουν οι αστροναύτες»

«Ξεκίνησα δειλά - δειλά πριν από 5 χρόνια. Έβλεπα άλλα σπίτια στην περιοχή και την ταινία "μόνος στο σπίτι"  και θέλησα σιγά- σιγά να το κάνω και εγώ. Φέτος, ήταν το αποκορύφωμα»

Όπως εξήγησε ο ίδιος, «δεν έχω πολλά λεφτά αλλά μου αρέσει και το κάνω. Πέρυσι είχα βάλει 10.000 λαμπάκια και μου είχε έρθει ο λογαριασμός 700 ευρώ».  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καρδίτσα Χριστούγεννα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark