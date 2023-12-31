Με 13.750 λαμπάκια στόλισε για τις φετινές γιορτές το σπίτι του κάτοικος στους Σοφάδες Καρδίτσας, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα μοναδικό, λαμπερό εορταστικό σημείο στην περιοχή.

Όπως είπε ο Γιάννης Σούκης στην εκπομπή «Δεκατιανοί» και στους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, έβαλε λαμπάκια στην σκεπή «για να τα δουν οι αστροναύτες»

«Ξεκίνησα δειλά - δειλά πριν από 5 χρόνια. Έβλεπα άλλα σπίτια στην περιοχή και την ταινία "μόνος στο σπίτι" και θέλησα σιγά- σιγά να το κάνω και εγώ. Φέτος, ήταν το αποκορύφωμα»

Όπως εξήγησε ο ίδιος, «δεν έχω πολλά λεφτά αλλά μου αρέσει και το κάνω. Πέρυσι είχα βάλει 10.000 λαμπάκια και μου είχε έρθει ο λογαριασμός 700 ευρώ».

Πηγή: skai.gr

