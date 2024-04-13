Περίπου 64.000 είναι ο αριθμός των εργαζόμενων συνταξιούχων, που έχουν δηλώσει έως τώρα την απασχόλησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και, με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, λαμβάνουν, από τις αρχές του 2024, τη σύνταξή τους στο ακέραιο και όχι το 70%, που λάμβαναν έως το τέλος του 2023, ενώ υπάρχει μία παρακράτηση 10% επί του μισθού τους.

Με το μέτρο αυτό, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιχειρεί να δώσει κίνητρα σε όσους συνταξιούχους μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, αυξάνοντας άμεσα το διαθέσιμο εισόδημά τους, αλλά και, μελλοντικά, τη σύνταξή τους.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δηλώνει ότι, με την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσα σε διάστημα μίας μόνο εβδομάδας, 27.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι έσπευσαν να δηλώσουν την απασχόλησή τους, διασφαλίζοντας ότι θα λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους. Τη δεύτερη εβδομάδα, οι εγγραφές στην πλατφόρμα των εργαζόμενων συνταξιούχων ξεπέρασαν τις 40.000, ενώ, σήμερα, ο αριθμός είναι υπεράνω κάθε προσδοκίας, καθώς πλησιάζει τους 64.000.

Όπως εξηγεί η κ. Μιχαηλίδου, «πέρα από τον βασικό στόχο, που δεν ήταν άλλος από την αποκατάσταση μίας μεγάλης αδικίας που "ποινικοποιούσε" την εργασία των συνταξιούχων, παρακρατώντας σημαντικά ποσά από τη σύνταξή τους, η επιτυχία του μέτρου σηματοδοτεί και την επίτευξη τριών σπουδαίων στόχων: τη δραστική αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας τους, την παροχή κινήτρων σε καταρτισμένους επαγγελματίες, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, συνεισφέροντας τα μέγιστα στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας και την αύξηση εσόδων για το κράτος, μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης με χαμηλότερους συντελεστές».

«Σήμερα, μπορούμε πλέον να μιλάμε ξεκάθαρα για ένα μεγάλο κέρδος, με αποδέκτες τόσο τους ίδιους τους συνταξιούχους, όσο και την οικονομία της χώρας» υπογραμμίζει η υπουργός Εργασίας.

Η διαδικασία

Ο απασχολούμενος συνταξιούχος πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php), στην οποία δηλώνεται τόσο η ανάληψη της απασχόλησης, όσο και η συνδρομή προϋποθέσεων για την εξαίρεση από την καταβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ ή και από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Συγκεκριμένα, στην ηλεκτρονική υπηρεσία δηλώνονται η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης ως συνταξιούχος, ο τύπος της σύνταξης ή η υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση και η κατηγορία απασχόλησης, αλλά και η τυχόν συνδρομή των προϋποθέσεων για εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι από την παρακράτηση του νέου πόρου 10% επί των αποδοχών υπέρ ΕΦΚΑ εξαιρούνται συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι, μεταξύ άλλων, άτομα με ψυχική αναπηρία, όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, οι πολύτεκνοι και οι συνταξιούχοι, λόγω αναπηρίας. Επίσης, από τον πόρο εξαιρούνται και οι απασχολούμενοι σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, για τους οποίους, όμως, προβλέπεται αναστολή σύνταξης έως το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Όπως έχει διευκρινίσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στους απασχολούμενους συνταξιούχους επιβάλλεται πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, ο οποίος έχει ως εξής:

α) Οι μισθωτοί καταβάλλουν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, ύψους 7,7%, επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και, ύψους 2,3%, επί των ασφαλιστέων αποδοχών επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

β) Οι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι) καταβάλλουν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, ύψους 50%, επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους 40%, επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

γ) Οι αγρότες καταβάλλουν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, ύψους 50%, επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους 40%, επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

δ) Οι μισθωτοί μηχανικοί και έμμισθοι δικηγόροι καταβάλλουν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, ύψους 7,7%, επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και, ύψους 40%, επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

ε) Οι αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) καταβάλλουν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, ύψους 10%, επί της καθαρής αξίας του παραστατικού για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

στ) Οι αμειβόμενοι με εργόσημο του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβάλλουν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, ύψους 7,7%, επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και, ύψους 2,3%, επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

ζ) Οι αμειβόμενοι με εργόσημο του π. ΟΓΑ καταβάλλουν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, ύψους 10%, επί της αξίας των καταβαλλόμενων αμοιβών για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

Ειδικά, για τους αμειβόμενους με εργόσημο του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του π. ΟΓΑ, το ποσό του πόρου προσδιορίζεται, μετά από εκκαθάριση, που διενεργείται σε ετήσια βάση.

