Ανοίγει η αυλαία του νέου συστήματος εισόδου στα γήπεδα με το ψηφιακό εισιτήριο στο Gov.gr.wallet σήμερα στις 3 το μεσημέρι, στον ποδοσφαιρικό αγώνα για το πρωτάθλημα της Superleague μεταξύ Πανσερραϊκού - ΟΦΗ. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να έχουν εγγραφεί πρώτα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜεπ) και να εισάγουν το εισιτήριό τους στο ψηφιακό τους πορτοφόλι. Οι πιο προνοητικοί βέβαια έχουν ήδη προχωρήσει σε αυτήν τη διαδικασία, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι το σύνολο των εγγραφών στο ΕΜεπ έφτασαν τις 4.066.669 εγγραφές από την έναρξη της λειτουργίας τον Μάρτιο του 2021 μέχρι τις 11 Απριλίου, ενώ το ψηφιακό πορτοφόλι Gov.gr Wallet πλέον έχουν εγκαταστήσει περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες στο κινητό τους τηλέφωνο (από την έναρξη της λειτουργίας του τον Ιούλιο 2022).

Όσον αφορά στα εισιτήρια διαρκείας το τελευταίο διάστημα, οι φίλαθλοι έχουν ταυτοποιήσει στο Gov.gr Wallet περισσότερα από 10.000 εισιτήρια διαρκείας (από τα περίπου 80.000 διαρκείας που υπάρχουν στο σύνολο). Ωστόσο, όπως έχει εξηγήσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σχετικά με τη μεταβίβαση εισιτηρίων (απλών και διαρκείας) δεν είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, καθώς είναι θέμα των ΠΑΕ και αφορά στην πολιτική των ομάδων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν σχετικά με το ΕΜΕπ ή το Gov.gr Wallet μπορούν να εισέλθουν στο support.gov.gr και να υποβάλλουν το αίτημά τους, ενώ όσοι θέλουν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με το πώς να ‘κατεβάσουν' το gov.gr.wallet μπορούν να κλικάρουν στο tickets.gov.gr όπου υπάρχει λεπτομερής περιγραφή. Για οποιεσδήποτε άλλες απορίες που πιθανόν να έχουν οι φίλαθλοι, μπορούν να απευθυνθούν σε ομάδες και παρόχους (για το εισιτήριο και απορίες σχετικές με το εισιτήριο και θέματα που αφορούν τις ομάδες).

Θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής των φιλάθλων μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και άρα θα υπάρξει παράλληλη λειτουργία για ένα μήνα και του νέου συστήματος και του παλιού, ενώ από τον Σεπτέμβριο ο νέος τρόπος εισόδου αναμένεται να ισχύσει και στους αγώνες των υπόλοιπων αθλημάτων, όπως μπάσκετ.

Σχετικά με την είσοδο των φιλάθλων άνω των 67 ετών, ο υπουργός έχει επισημάνει ότι για τους ανθρώπους που ανήκουν στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα «θα υπάρχει ειδική θύρα προκειμένου η ταυτοποίηση να γίνεται με τον κλασικό τρόπο» και υπογράμμισε ότι στόχος είναι «να απαλλάξουμε την ελληνική αστυνομία από την παρουσία των εκατοντάδων αστυνομικών στα γήπεδα. Χωρίς να χρειάζεται να έχουμε αστυνομικούς στις εισόδους, να γνωρίζουμε ποιοι μπαίνουν στα γήπεδα».

Η πρωτοβουλία και η ευθύνη για τον σχεδιασμό των μέτρων σχετικά με την καταπολέμηση της οπαδικής βίας, το τρίπτυχο της ασφαλούς επιστροφής στα γήπεδα που περιλάμβανε νομοθεσία, κάμερες που τέθηκαν σε εφαρμογή στο άνοιγμα των γηπέδων και τώρα την εφαρμογή της ψηφιακής ταυτοποίησης, ανήκει στον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ενώ το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνέβαλλε με την τεχνολογική λύση στο 3ο μέτρο, δηλαδή της ταυτοποίησης της εισόδου στα γήπεδα με το ψηφιακό εισιτήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

