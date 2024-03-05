Συνδύασαν τις γνώσεις τους στην πληροφορική και τη φυσική και με την καθοδήγηση του καθηγητή τους, κατασκεύασαν ενα ρομποτικό σύστημα που επιχειρεί να εκμηδενίσει τα θύματα του Συνδρόμου Ξεχασμένου Παιδιού (Forgotten Baby Syndrome). Οι μαθητές της Στ' τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς και ο πληροφορικός Νίκος Αυγουλάς, δίνουν μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας και καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών.

«Όταν πριν από 14 χρόνια έγινα γονιός για πρώτη φορά, με είχε συγκλονίσει η περίπτωση ενός πατέρα που είχε ξεχάσει το παιδί του στο αυτοκίνητο με τραγική, δυστυχώς κατάληξη», επισημαίνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πληροφορικός και υποδιευθυντής του 11ου ΔΣ Καλαμαριάς Νίκος Αυγουλάς που εμπνεύστηκε και υλοποίησε μαζί με τους μαθητές τη συγκεκριμένη ιδέα.

Πως λειτουργεί το WeDoSave - FBS Forgotten Baby Syndrome

Ο μαθητής του Στ1 Αναστάσιος Τρούλιαρης, περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως «το σύστημα διαθέτει ένα microbit που προσαρμόζεται στο παιδικό καθισματάκι, το οποίο ελέγχει αν υπάρχει βάρος έτσι ώστε να καταλάβει ότι υπάρχει παιδί ενώ ταυτόχρονα ελέγχει και τη θερμοκρασία στην καμπίνα του, αυτοκινήτου. Αν η θερμοκρασία είναι πάνω από το όριο που έχουμε θέσει, 25-27 βαθμούς Κελσίου, το microbit ειδοποιεί με ηχητικό μήνυμα στη συσκευή που έχουμε στο τιμόνι και στο smart watch του οδηγού».

Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε λέει ο ίδιος πως, «το σύστημα μας διαθέτει ένα ακόμη microbit το οποίο όταν λάβει μήνυμα κινδύνου, ανοίγει το παράθυρο για να δροσιστεί το παιδί».

«Όταν μάθαμε ότι υπάρχουν τόσα θύματα παιδιών από θερμοπληξία λόγω του συνδρόμου αυτού, σκεφτήκαμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε με τις γνώσεις μας στον προγραμματισμό και τη ρομποτική κατασκευάζοντας μία συσκευή που θα σώζει τη ζωή τους από πιθανό θάνατο. Τα μαθήματα που κάναμε στην Πληροφορική ήταν ευχάριστα γιατί προσπαθήσαμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα του συνδρόμου του ξεχασμένου παιδιού το οποίο μπορεί να συμβεί στον καθένα από εμάς» αναφέρει ο μαθητής τους Στ2 Αθανάσιος Ρόζης.

«Φέτος, με τα παιδιά της Στ' τάξης ασχοληθήκαμε με το Σύνδρομο του Ξεχασμένου Παιδιού (Forgotte Baby Syndrome) και κατασκευάσαμε και προγραμματίσαμε το WeDoSave - FBS Forgotten Baby Syndrome. Πρόκειται για ένα ρομποτικό σύστημα με ΒΒC: Microbit το οποίο εντοπίζει στο αυτοκίνητο την ύπαρξη παιδιού, ηλικιωμένου, ατόμου με αναπηρία αλλά και κατοικίδιου σε επόμενη φάση και ειδοποιεί τον οδηγό του με μήνυμα, ηχητική ειδοποίηση αλλά και άνοιγμα των παραθύρων, ώστε να μειωθεί η εσωτερική θερμοκρασία του αυτοκινήτου, πριν είναι πολύ αργά» εξηγεί ο κ. Αυγουλάς.

Εκατοντάδες τα θύματα του Συνδρόμου Ξεχασμένου Παιδιού

Μόνο στις ΗΠΑ, τα τελευταία 25 χρόνια, έχουν καταγραφεί πάνω από 900 θάνατοι παιδιών λόγω του Συνδρόμου Ξεχασμένου Παιδιού (Forgotten Baby Syndrome), όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Αυτό αφορά περιπτώσεις όπου ο γονέας έχει ξεχάσει το παιδί του στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον θάνατο του από θερμοπληξία λόγω υπερθέρμανσης της καμπίνας του αυτοκινήτου, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Τα παιδιά δέχτηκαν με πολύ ενθουσιασμό την ιδέα, πρόσθεσαν τις δικές τους προτάσεις, προβληματισμούς και συμμετείχαν με πολύ προσοχή αλλά και επαγγελματισμό, συνδύασαν τις γνώσεις τους στην Πληροφορική και στη Φυσική και ενδιαφέρθηκαν τόσο για το κοινωνικό κομμάτι της εργασίας αλλά και στο εμπορικό για το μέλλον» τόνισε ο κ. Αυγουλάς.

Από το 2017 στο 11ο Δημοτικό Καλαμαριάς και στα πλαίσια του μαθήματος Πληροφορικής οι μαθητές έχουν ασχοληθεί με ρομποτικές κατασκευές που προτείνουν λύσεις σε καθημερινά κοινωνικά προβλήματα των συμπολιτών μας, όπως το Wedocare:Ρομποτικό Σύστημα Προστασίας Θέσεων Στάθμευσης ΑμεΑ, το Wedoguard: Σύστημα Προφύλαξης Από Ατυχήματα σε διαβάσεις τρένων και άλλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.