Oριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στον Σκαραμαγκά.
Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στον Σκαραμαγκά, κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων, ξέσπασε στις 17:50 το απόγευμα. Η φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Πηγή: skai.gr
