Oριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στον Σκαραμαγκά

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις 

UPDATE: 18:55
Pyrosvestiki

Oριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στον Σκαραμαγκά.

Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΗΣΗ

Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στον Σκαραμαγκά, κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων, ξέσπασε στις 17:50 το απόγευμα. Η φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

