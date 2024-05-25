Oριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στον Σκαραμαγκά.

Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στον Σκαραμαγκά, κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων, ξέσπασε στις 17:50 το απόγευμα. Η φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

