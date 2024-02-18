Σφακιά: Αγνοούνται δύο άτομα που επέβαιναν σε κανό

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό Σώμα, καθώς αγνοούνται δύο άτομα από το Ρέθυμνο, στα ανοιχτά των Σφακίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretapost.gr, τα άτομα επέβαιναν σε ένα κανό το οποίο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Την έναρξη των ερευνών και την προσπάθεια εντοπισμού των αγνοουμένων ανέλαβαν άμεσα άντρες του Λιμενικού Σώματος.

Επιπλέον, επιχειρεί ελικόπτερο με τις προσπάθειες όλων να συντονίζονται πυρετωδώς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.