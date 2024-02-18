Λογαριασμός
Συναγερμός στα Σφακιά: Αγνοούνται δύο άτομα που επέβαιναν σε κανό

Στις προσπάθειες για τον εντοπισμό τους επιχειρεί και ελικόπτερο

Σφακιά: Αγνοούνται δύο άτομα που επέβαιναν σε κανό

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό Σώμα, καθώς αγνοούνται δύο άτομα από το Ρέθυμνο, στα ανοιχτά των Σφακίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretapost.gr, τα άτομα επέβαιναν σε ένα κανό το οποίο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Την έναρξη των ερευνών και την προσπάθεια εντοπισμού των αγνοουμένων ανέλαβαν άμεσα άντρες του Λιμενικού Σώματος.

Επιπλέον, επιχειρεί ελικόπτερο με τις προσπάθειες όλων να συντονίζονται πυρετωδώς.

Πηγή: cretapost.gr

