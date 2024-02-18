Στη Βουλή κατατέθηκε η ρύθμιση για την αύξηση του επιδόματος γέννησης από 400 έως 1.500 ευρώ, καθώς και η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης στο Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που περιλαμβάνονται σε σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις». Επίσης, προβλέπεται και η χρηματοδότηση 18.500.000 ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό σε δικαιούχους ατόμων με αναπηρία και αφορούν την πρόσβαση σε δομές Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης.

Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε την Παρασκευή 16/2/24 στη Βουλή και θα εισαχθεί προς συζήτηση, την ερχόμενη Τρίτη 20 /2/24 στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, προβλέπει την αύξηση επιδόματος γέννησης (κοστολόγηση: περίπου 80-90 εκ. ευρώ λαμβάνοντας υπόψιν και τη θετική επίδραση του μέτρου στον αριθμό των γεννήσεων).

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τη ρύθμιση αυξάνεται το χορηγούμενο από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επίδομα γέννησης. Το νέο, αυξημένο ποσό διαβαθμίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων της κάθε οικογένειας όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του τέκνου, με στόχο την ενθάρρυνση και τη στήριξη των οικογενειών.

Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζεται αύξηση της τάξεως των τετρακοσίων (400) ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, κλιμακούμενη για κάθε επόμενο τέκνο και φθάνοντας το επιπλέον ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δικαιούχους με τέσσερα (4) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα πριν τη γέννηση.

Η κλιμάκωση του χορηγούμενη ποσού αυξάνει προοδευτικά την ενίσχυση που λαμβάνουν οικογένειες με περισσότερα παιδιά, στοχεύοντας στην ενθάρρυνση για απόκτηση περισσότερων τέκνων. Προβλέπεται δε, αναδρομική εφαρμογή του μέτρου, για κάθε παιδί που γεννήθηκε από 1.1.2023 (Εκτιμώμενη δαπάνη αναδρομικής εφαρμογής μέτρου: 41.921.900ευρώ)

Επίσης, θεσπίζεται πρόβλεψη για προκαταβολή μέρους της επιδότησης (50 εκατ. ευρώ) στο Πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω».

Συγκεκριμένα, με τη ρύθμιση που κατατέθηκε, προστίθεται η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης στους δικαιούχους του προγράμματος. Σκοπός της προσθήκης αυτής είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας του προγράμματος και η βέλτιστη δυνατή προσέλκυση και εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των δικαιούχων. Επιπλέον, στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες .ή επικαρπωτές με ποσοστό κυριότητας/επικαρπίας ακόμη και ίσο του 50%, ενώ μέχρι πρότινος προβλεπόταν το ποσοστό αυτό έπρεπε να είναι μεγαλύτερο του 50% επί του ακινήτου. Η παραπάνω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να μην αποκλειστούν ζευγάρια ή οικογένειες με ιδανικά μερίδια επί της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, με την ρύθμιση το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναλαμβάνει το σύνολο του προϋπολογισμού του προγράμματος, ύψους 50 εκ., με την εξεύρεση των αναγκαίων κονδυλίων από τον τακτικό του προϋπολογισμό και στόχο την άμεση εκκίνηση υλοποίησης του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω» στοχεύει στην αύξηση των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών και αφορά την επιδότηση του κόστους της ανακαίνισης για κενές κατοικίες που θα μισθωθούν, έως 40% επί των τιμολογίων εργασιών και υλικών ανακαίνισης και έως 10.000€. Μέρος της επιδότησης, έως του 50%, μπορεί να δοθεί ως προκαταβολή. Επίσης, στόχος είναι και η αξιοποίηση 12.500 κενών κατοικιών.

Vouchers ΚΔΑΠ ΑμεΑ ύψους 18 εκ. ευρώ

Τέλος, σε διάταξη που αφορά το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ, προβλέπεται και η χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, συμπληρωματικά με τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης, παροχών που απευθύνονται σε δικαιούχους ατόμων με αναπηρία και αφορούν την πρόσβαση σε δομές Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρία, λόγω εξάντλησης των λοιπών πηγών χρηματοδότησης.

Στόχος είναι η ωφέλεια του συνόλου των συμπολιτών μας ΑμεΑ και οικογενειών με μέλη ΑμεΑ, οι οποίοι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επωφελούνται του προγράμματος λαμβάνοντας στήριξη για την πρόσβαση σε δομές ΚΔΑΠΑμεΑ.

Η διάθεση του επιπλέον ποσού των 18.500.000 ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιβεβαιώνει την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης για συμπερίληψη και ισότητα ευκαιριών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 3.000 vouchers.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος: το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας χρηματοδοτεί ήδη συμπληρωματικά προς τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης, ύψους 291.200.000 ευρώ, vouchers για την πρόσβαση του συνόλου των δικαιούχων σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

